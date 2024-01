Les autorités arméniennes vont accorder aux hommes d’affaires du Karabakh des prêts préférentiels et des possibilités de crédit-bail

Le ministre arménien de l’économie, Vahan Kerobyan, a récemment rencontré des hommes d’affaires déplacés de force du Haut-Karabakh afin de discuter d’un ensemble d’idées et de programmes élaborés par son ministère et susceptibles de les aider, a déclaré le vice-ministre Rafael Gevorgyan lors d’un point de presse. Il a précisé que certaines de ces idées concernaient des entrepreneurs en phase de démarrage, des personnes qui chercheraient un emploi en Arménie et tenteraient de résoudre leur problème d’emploi. Une autre partie concerne les entrepreneurs é...