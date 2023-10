L’IREMAM accueille Taline Papazian

Enseignante à Science Po Aix, Taline Papazian va faire une intervention intitulée : « De l’autodétermination au nettoyage ethnique. Quelle fin pour le conflit du Haut-Karabagh ? »

Lundi 16 octobre 2023, 14h, MMSH, salle Duby, 5 rue du Château de l’Horloge, Aix-en-Provence. Séance animée par Stéphane Cermakian, maître de conférences en langue et civilisation arméniennes (Aix-Marseille Université, IREMAM).

Depuis la guerre totale menée par l’Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabagh en 2020 jusqu’à l’attaque de grande ampleur des 19-20 septembre 2023, en passant par neuf mois de blocus de l’enclave arménienne, le nettoyage ethnique de la quasi-totalité de la population du Haut-Karabakh (120.000 personnes) a eu lieu. Cette population a fui vers l’Arménie pour y trouver refuge et se trouve dans une situation humanitaire dramatique. Nous proposons de revenir sur l’histoire du conflit du Haut-Karabakh, avant de nous concentrer sur son actualité et ses enjeux non seulement pour l’Arménie mais pour l’ensemble du monde civilisé.

Taline Papazian est docteure en science politique et enseignante à Sciences Po Aix. Elle est également directrice de l’ONG Armenia Peace Initiative et auteure de L’Arménie à l’épreuve du feu : forger l’État à travers la guerre (Karthala, 2016).

Organisé par Marie-Pierre Oulié et François Siino