La violence des explosions lors de l’attaque azérie du 19 septembre

What's happening in 🇮🇱 reminds me of what happened in NK recently. Just world media didn't cover it like this 24/7.I assure you, the sound of rocket explosions is very loud, scary...Let no one see war.I took this video from Stepanakert cemetery, September 19. pic.twitter.com/0QjhtXAW7e— Marut Vanyan (@marutvanian) October 7, 2023

Ce qui se passe en Israël me rappelle ce qui s’est passé récemment au Haut-Karabakh . C’est juste que les médias du monde entier n’ont pas couvert l’événement 24 heures sur 24...