Moscou dément les informations faisant état de la fin de la mission du contingent de maintien de la paix

Au cours des dernières 24 heures, les forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabakh ont démantelé deux postes d’observation permanents et un poste temporaire, a déclaré le ministère russe de la défense.

« Au cours de la journée, deux postes d’observation permanents dans les régions de Shushi et d’Askeran et un poste temporaire dans la région de Market ont été fermés après le désarmement [de l’armée de l’Artsakh] et le départ des zones », a déclaré le minist...