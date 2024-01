La réunion quadrilatérale de Nikol Pachinian, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Charles Michel a eu lieu à Grenade (vidéo)

Une réunion quadrilatérale s’est tenue à Grenade (Espagne) avec la participation du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Olaf Scholz et du président du Conseil européen Charles Michel.

Pour rappel, aujourd’hui, le 5 octobre, une réunion à cinq était prévue à Grenade, avec la participation de Nikol Pachinian, du président azerbaïdjanais Ilham Aliev, des dirigeants de l’UE, de la France et de l’Allemagne. Cependant, on a appris hier que le président aze...