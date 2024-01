Garo Paylan, en Arménie et dans le Syunik

Garo Paylan, ancien membre arménien du Parlement de Turquie, personnalité politique et publique, se rendra en Arménie du 5 au 12 octobre. Le but de la visite de Paylan est de montrer sa solidarité avec les personnes déplacées de force d’Artsakh. A cet effet, il se rendra dans la région du Syunik et aura également des réunions avec diverses personnalités.