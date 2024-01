Sommet de Grenade : Borrell déplore l’absence de l’Azerbaïdjan et de la Turquie

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déploré jeudi l’absence des présidents azerbaïdjanais Ilham Aliev et turc Recep Tayyip Erdogan au sommet de la Communauté politique européenne à Grenade, en Espagne.

"C’est dommage que l’Azerbaïdjan ne soit pas là. C’est dommage que la Turquie, qui est le principal pays qui soutient l’Azerbaïdjan, ne soit pas là non plus. Nous ne pourrons donc pas parler ici de quelque chose d’aussi grave que le fait que plus de 100.000 personnes aient dû abandonner à la hâte leurs

Pour accéder à la version complète de cet article,

vous devez être abonné.