Manifestation en soutien à l’Artsakh le 1er octobre

Cent Arméniens de Clermont-Ferrand et des environs se sont réunis le dimanche 1er octobre sur la place de Jaude de la ville, sous la statue de Vercingétorix. Ces manifestants, citoyens européens, voulaient marquer leur soutien aux Arméniens de l’Artsakh qui ont subi une épuration ethnique et demander des comptes à l’Azerbaïdjan.

Leur rassemblement fait écho à celui de Bruxelles, le même jour, et d’autres grandes villes de France.