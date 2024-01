Grand rassemblement en soutien au peuple arménien

Près de 2 000 personnes se sont rassemblées ce dimanche 1er octobre sous l’Ombrière du Vieux -Port de Marseille.

Ce rassemblement transpartisan et républicain était organisé à l’appel du CCAF Sud et de plusieurs associations et collectifs de défense des droits de l’Homme.

Présents sur la tribune autour d’Aurore Bruna, Julien Harounyan et Azad Balalas Kazandjian, coprésidents du CCAF Sud, de nombreux parlementaires et élus avaient pris place pour apporter leur soutien indéfectible au peuple...