Rassemblement paneuropéen à Bruxelles le 1er octobre pour soutenir l’Artsakh/Nagorno-Karabakh

Bruxelles, le 28 septembre 2023 - L’initiative « Européens pour l’Artsakh », composée de représentants des communautés arméniennes de toute l’Europe et de plus de 500 associations européennes, organise un rassemblement paneuropéen en soutien à la République d’Artsakh/Nagorno-Karabakh et à sa population arménienne autochtone. Le rassemblement aura lieu le 1er octobre 2023, à 14h00 CET,...