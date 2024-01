Bernard Tchoullouyan star du Judo

La famille de Bernard Tchoullouyan, ses amis et le monde du judo ont rendu un vibrant et émouvant hommage au regretté champion de la discipline .

Ce vendredi 29 novembre 2023 une cérémonie avait lieu pour dévoiler la plaque qui consacre le Dojo du Club Léo Lagrange Endoume, sacralisant ainsi le nom de Bernard Tchoullouyan, l’un des plus fins et brillants judokas du monde. C’est ainsi que les Maîtres Japonais le qualifiait.

Champion du monde en 1981 à Maastricht, Ceinture noire 8e Dan et Chevalier de la Legion d’Honneur, excusez du peu !

C’est à l’initiative de l’ami de toujours, son frère d’arme le professeur de Judo Jean Louis GRECH, de Benjamin Tchoullouyan son fils, de sa petite fille Emma que cette belle et digne soirée à pu se dérouler.

Tous ! dirigeants du Club, bénévoles, professeurs de Judo, champions en herbe et anciens champions avaient fait le déplacement, venus parfois pour certains d’entre-eux de très loin.

Lucie Decosse, Jean Paul Coche, Richard Melillo entourés des représentants du monde sportif et des élus locaux, ont pris la parole pour saluer la mémoire du champion. Ils ont rappelé son prestigieux palmarès, ses qualités sportives et humaines.

Présente pour l’événement, empreinte d’émotion, madame Martine Vassal présidente du Conseil départemental et de la Métropole, cousine germaine de Bernard Tchoullouyan avait privilégié le lien familial, laissant ainsi madame Sabine Bernasconi honorer au nom de l’institution les valeurs humaines de l’athlète, enfant d’une famille de rescapés du génocide des arméniens.

Aux côtés de la présidente Martine Vassal, les regards et les cœurs des français d’origine arménienne étaient également en Arstakh, à 4000 kms de Marseille, où le dictateur et prédateur azéri Aliyev déplaçait de force et sous la mitraille 120 000 arméniens victimes d’une épuration ethnique et d’un crime contre l’humanité.

« Ils détruiront nos Églises, concasseront nos Croix de pierre, brûleront nos livres et partitions mais jamais ils ne pourront altérer la mémoire des 9 millions d’Arméniens qui vivent en diaspora »Parodiant ainsi les propos du dramaturge William Saroyan, les génocidaires turco-azéris ont créé une petite Arménie dans chacun des 193 pays couverts par l’ONU.

Mon cher Bernard, tu représentes fièrement le symbole, l’unité de cette capacité de résilience du peuple arménien !

Pour toujours, ta mémoire tutoiera les étoiles de l’excellence. Respect et merci Champion !

Gilbert Derderian