Nouvelles mesures pour l’accueil des Arméniens d’Artsakh

Sur son compte face-book, le Premier ministre Nikol Pachinyan annonce « Nous lançons un programme pour assurer les frais de subsistance de nos frères et sœurs déplacés de force du Haut-Karabakh : 40 000 drams par personne et par mois seront alloués pour couvrir les frais de nourriture de chaque famille, plus 10 000 drams supplémentaires par personne pour tous les autres charges. Ce programme débutera le 1er octobre et durera au moins 6 mois. Toutes les personnes déplacées de force, quel que soit leur âge, bénéficieron...