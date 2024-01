Sur le site du Figaro.fr, à l’initiative de Valérie Boyer et Henri Leroy, 75 sénateurs adressent une lettre au président de la République pour lui demander d’apporter un soutien massif à l’Artsakh et à l’Arménie. Plus qu’un acte de justice, d’humanité et de dignité, l’enjeu est de préserver notre pays du fléau du panturquisme d’Erdogan, expliquent-ils.

Monsieur le président,

Nous avons « chassé les Arméniens comme des chiens » de l’Artsakh (Haut-Karabagh) avait claironné le pré...