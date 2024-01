Concert de musique arménienne pour chœur par Komitas du Chœur de Privas sous la direction de Luciné Petrosyan à Valence le 15 octobre

Dimanche 15 Octobre à 18h00 à l’Eglise apostolique arménienne Saint-Sahag de Valence se déroulera un concert de musique arménienne pour chœur par Komitas. Avec le Chœur de Privas sous la direction de Luciné Petrosyan et l’accompagnement de Mireille Brousse. Entrée Libre. Contact : 06 75 10 83 24. chœ[email protected].

Luciné Petrosyan cheffe de chœur et soprano connue, interrogée par notre rédaction, affirme que ce concert tant attendu, sera dédié à l’Artsakh et son peuple qui souffre.