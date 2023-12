Rencontre Erdogan-Aliev lundi dans l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontrera lundi son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev dans l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, nichée entre l’Arménie et l’Iran et frontalière de la Turquie, a annoncé dimanche la présidence turque.

Les « derniers développements » au Nagorny Karabakh seront au cœur de la rencontre, a indiqué la présidence dans un communiqué.

M. Erdogan et M. Aliev, allié d’Ankara, avaient dit en juin vouloir acc...