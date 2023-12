Le rappeur américain Marc 2Ray : 1915-2023 veut dire nier le génocide et c’est de le continuer

1915-2023 sur son tee-shirt. Ces deux dates, c’est nier le génocide, c’est le poursuivre. Le rappeur américain Marc 2Ray d’origine arménienne a écrit à ce sujet dans son microblog X.

"Nous assistons actuellement au deuxième génocide des Arméniens en 2023. 120 000 Arméniens vivant en Artsakh ont besoin de notre aide

Mon cœur se brise à cause des événements qui ont eu lieu en Artsakh cette semaine. Cependant, cela me donne un certain espoir que certains dirigeants du monde condamnent publiquement la tentative de nettoyage ethnique de l’Azerba...