Pachinian : Les alliés, sur lesquels nous comptons depuis de nombreuses années, s’efforcent de montrer notre vulnérabilité

Les attaques menées par l’Azerbaïdjan montrent clairement que les systèmes de sécurité dans lesquels la République d’Arménie est impliqué ne sont pas efficaces.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, l’a annoncé il y a quelque minutes dans un discours à la chaine de Télévision publique d’Arménie.

"En décembre 2020, la prise de Khtsaberd et des vieux districts du Haut-Karabakh et la capture de plus de 60 militaires Arméniens, les événements de Parukh, les nombreuses manifestations menaçant la population arménienne du Haut-Karabakh, le blocage...