Rencontre entre Berge Setrakian et Arnaud Ngatcha

New York, le 20 septembre 2023 - Dans le cadre de la 78e Assemblée Générale de l’ONU qui se tient actuellement à New York, le président de l’UGAB monde M. Berge Setrakian s’est entretenu avec M. Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie.

Cette réunion a permis d’aborder la vaste offensive militaire des forces azéries en cours sur le territoire d’Artsakh et le bilan humain dramatique, à...