Le Think Tank « LIBERT É & PROSPECTIVE » « Il n’est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. » Périclès

vous invite à une conférence :

Lundi 25 septembre 2023

A 17h00

Merci de vous présenter 30 mn avant avec un document d’identité

« Haut-Karabagh : Arméniens en danger »

Salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université, 75007 Paris

MODERATEUR :

Alexis Govciyan, conseiller de Paris et ancien Président du Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France (CCAF)

INTERVENANTS :

Jean-Louis Bourlanges, député, Président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée Nationale

Isabelle Santiago, députée, Vice-Présidente du groupe d’amitié France-Arménie

Hovhannès Guevorkian, Représentant du Haut-Karabagh en France

Ara Toranian, co-président du Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France (CCAF)

Tigrane Yegavian, chercheur au Centre Français de Recherche sur le Renseignement

Marine de Tilly, journaliste et grand reporter en zone de guerre

Olivier Weber, écrivain, grand reporter et diplomate

François Pupponi, ancien député, Président du Cercle d’amitié France-Artsakh

Paul Amas, médecin humanitaire

Veuillez trouver ci-dessous le lien d’inscription obligatoire :

https://179onluflyc.typeform.com/to/ljXSHuBH