Varazdat Lalayan (Arménie), vice-champion du monde d’haltérophilie (super-lourds), Gor Misansyan (Bahreïn) médaille de bronze

Ce dimanche 17 septembre, lors du dernier jour des championnats du monde d’haltérophilie qui se déroulent à Ryad en Arabie Saoudite, en super-lourds, Varazdat Lalayan (Arménie) est devenu vice-champion du monde.

L’autre représentant de l’Arménie, Simon Martirosyan a soulevé 195 et 200 kg mais n’a pas réussi à soulever 205 kg. Lors de l’exercice de poussée, Martirosyan a soulevé 240 puis 250 kg remportant la petite médaille d’argent. Simon Martirosyan s’est classé 5e avec un résultat total de 450 kg.



Varazdat Lalayan (Arménie) a réussi deux approches à l’arraché : 205 kg et 212 kg. Il n’a pas réussi à soulever 217 kg. Il est devenu médaillé de bronze dans cet exercice de l’arraché. Lors de l’exercice de l’épaulé-jeté, il a soulevé 242 puis 248 kg. Avec un résultat total de 460 kg, il est devenu vice-champion du monde.

L’haltérophile d’Arménie Gor Minasyan, qui représente désormais le Bahreïn, a arraché 213 kg et réalisé 246 kg en épaulé-jeté. Gor Minasyan est devenu médaillé de bronze du Championnat national avec un résultat de 459 kg au total des deux mouvements.

Le Géorgien Lasha Talakhadze est devenu pour la septième fois champion du monde avec un total de 473 kg.

Krikor Amirzayan