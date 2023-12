Mobilisation générale de la communauté arménienne du Liban

À l’invitation de Sa Sainteté le Catholicos Aram Ier de l’Église arménienne, du Saint-Siège de Cilicie et avec la participation des chefs spirituels et des représentants des plus hautes instances des trois partis politiques arméniens, une réunion consultative spéciale s’est tenue au Catholicossat de Antélias avec pour unique objectif le soutien au peuple de l’Artsakh.

Étaient présents : le Patriarche de l’Église arménienne catholique, Sa Béatitude Raphaël Bedros XXI, le Présiden...