80 personnes du Haut-Karabakh ont été transférées en Arménie accompagnées de soldats de maintien de la paix russes

Accompagnées par les troupes de maintien de la paix de la Fédération de Russie, 80 personnes ont été transportées du Haut-Karabakh vers l’Arménie via le corridor de Latchine samedi 16 septembre. Information rapportée par la chaîne de télégrammes Peacekeeper, qui couvre les activités des troupes russes de maintien de la paix au Haut-Karabakh.

Il est à noter que ces citoyens ont été transférés en Arménie sont des étudiants d’universités arméniennes et étrangères, ainsi que des spécialistes et des travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause du blocus du Haut-Karabakh p...