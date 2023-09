Flagrante contradiction d’un coup publicitaire

Les autorités azerbaïdjanaises ont une fois de plus affirmé à tort que le corridor de Latchine n’était pas bloqué et qu’il n’y avait pas de famine au Haut-Karabakh, quelques jours seulement après que les autorités azerbaïdjanaises elles-mêmes aient organisé un coup publicitaire tristement célèbre en proposant d’y envoyer de l’aide, une proposition qui a été rejetée et décrit au Haut-Karabakh comme une méthode pour les asservir et tromper la communauté internationale.

L’ambassadeur itinérant d’Arménie, Edmon Marukyan, a réagi aux affirmations de Hajiyev, demandant pourquoi l’Azerbaïdjan envoyait cette « mystérieuse aide humanitaire » à Agdam s’il prétendait qu’il n’y avait pas de blocus.

« Lors d’une interview avec Arab News, l’assistant d’Aliyev, Hikmet Hajiyev, a déclaré que le couloir de Latchine n’était pas bloqué et qu’il n’y avait pas de blocus au Haut-Karabakh. Par cela, l’Azerbaïdjan veut tromper la communauté internationale sur le fait que le corridor de Latchine est illégalement bloqué, ce qui a été confirmé par des organisations internationales aussi renommées que Human Rights Watch, le Conseil de sécurité de l’ONU et confirmé par les décisions provisoires de la Cour internationale de justice de l’ONU. de la Justice que le couloir est bloqué et que les gens meurent de faim. Après tout, si le couloir de Lachin n’est pas bloqué et qu’il n’y a pas de siège ni de famine au Haut-Karabakh, comme le prétend l’assistant d’Aliyev, alors pourquoi l’Azerbaïdjan a-t-il envoyé cette mystérieuse aide humanitaire à Agdam ? ", a déclaré Marukyan dans un article sur X.

Le corridor de Latchine, seule route reliant le Haut-Karabakh, qui abrite 120 000 Arméniens, à l’Arménie et au reste du monde, est bloqué par l’Azerbaïdjan depuis fin 2022.

Le blocus azerbaïdjanais constitue une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu du Haut-Karabakh de 2020, qui établit que le couloir de Latchine, large de 5 km, sera sous le contrôle des forces de maintien de la paix russes. En outre, le 22 février 2023, la plus haute juridiction des Nations Unies – la Cour internationale de Justice (CIJ) – a ordonné à l’Azerbaïdjan de « prendre toutes les mesures à sa disposition » pour garantir la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Lachin dans les deux pays. directions. Depuis, l’Azerbaïdjan ignore cet ordre. La CIJ a réaffirmé son ordonnance le 6 juillet 2023.

L’Azerbaïdjan a alors illégalement installé un point de contrôle sur le corridor de Latchine.

L’Arménie a accusé l’Azerbaïdjan d’utiliser le blocus pour commettre un nettoyage ethnique et un génocide au Haut-Karabakh.