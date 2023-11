« L’ouverture du corridor de Zangezur augmentera le potentiel de commerce extérieur et de tourisme du monde turc » - ministre turc

L’ouverture du corridor de Zangezur ( c’est à dire l’occupation du sud du territoire souverain de l’Arménie NDLR) augmentera le commerce extérieur et le potentiel touristique du monde turc, a déclaré le ministre turc de l’agriculture et des forêts, Ibrahim Yumakli, rapporte l’agence azerbaïdjanaise Trend.

« L’ouverture de ce corridor en tant que porte vers le monde turc renforcera les relations commerciales et culturelles. Le fait qu’Igdir soit le point de...