Contrefaçon d’œcuménisme : un dimanche ordinaire à la campagne

Dans le village de Nij de la région de Qabala (nord de l’Azerbaïdjan), les dimanches passent et se ressemblent. Dans ce bourg autrefois arméno-oudi transformé en une véritable « réserve » pour les quelques dizaines d’Oudis encore chrétiens, mais surtout l’une des « vitrines » de l’Azerbaïdjan « multiculturel et multireligieux », de cette « Terre de tolérance » incarnée par Ilham Aliev et promue en France par le photographe Réza, les « pèlerinages » des communautés chrétiennes du pays sont devenus un grand classique.



Après les Russes orthodoxes, ce sont les Catholiques du pays qui se sont prêtés à cette farce en se rendant le 15 août en « pèlerinage » à l’église de la Sainte Mère de Dieu de Nij, l’un des trois sanctuaires arméniens du village confisqués par les autorités après l’exode forcé des Arméniens de la région entre 1988 et 1990. Tombée en ruines pendant la période de l’occupation azéro-soviétique, l’église a été restaurée par la « Fondation Aliev » dans un but évident de propagande.



Là, ils ont été accueillis par Robert Mobili, le « Président » de la « Communauté chrétienne albanienne » d’Azerbaïdjan et ses comparses. Celui-ci a pris la parole durant la messe pour offrir à ces chrétiens visiblement très crédules son discours habituel. En retour, Mgr. W. Fekete, évêque du diocèse catholique d’Azerbaïdjan lui a remis une icône de la Mère de Dieu. Le site de l’Église catholique d’Azerbaïdjan indique qu’était également présent « le chef religieux de la communauté, Rafik Tanakari ».



Le délégué à l’œcuménisme du diocèse catholique de Bakou ignore sans doute que Rafik Tanakari n’a reçu aucune ordination de quelque Église que ce soit et que « l’Église apostolique albanienne » dont il se réclame est une officine de la propagande de Bakou qui n’est reconnue par aucune autre Église. Cela n’avait pourtant pas empêché Mgr. Fekete de déclarer dans son homélie « Nous confions nos demandes aux prières de la Très Sainte Vierge Marie et prions également pour nos frères Udis, pour leur croissance spirituelle au profit de leur communauté et de tout l’Azerbaïdjan ».



La messe célébrée par Mgr Fekete a été suivie du traditionnel grand pique-nique sur la propriété de l’Église

Parmi les participants à ce moment festif, se sera-t-il trouvé 10 convives pour avoir une pensée pour les propriétaires légitimes de ces lieux et pour leurs 120 000 « compatriotes » du Haut-Karabakh que leur président affame depuis des mois ?



Pour la prochaine semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens de janvier 2024, je propose donc aux Chrétiens d’Azerbaïdjan de choisir comme thème de l’année le chapitre 4, 1-12 du Livre de la Genèse :« Et le Seigneur dit à Caïn : « Où est Abel ton frère ? … Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi ».

Sahak Sukiasyan

Diacre de l’Église arménienne