Erevan : Les lieux de la mémoire

Durant un mois, Rémi part effectuer une traversée de l’Arménie à pied. 500 km à la découverte d’un peuple, d’une histoire et d’une identité uniques au monde.

Dans l’avion qui se pose à Erevan, David ne tient plus en place. Français d’origine arménienne, il va enfin découvrir le pays de ses ancêtres, retrouver son histoire et parler cette langue que sa famille a précieusement conservée malgré des décennies de séparation. Il se tourne vers son cousin :

« Tu sais, ce pays, c’est notre Terre Promise ! »

Il y a sans doute quelque chose de cela, et qui ne tient pas seulement au « retour au pays » d’un Arménien de la diaspora. Je découvre au musée de l’histoire arménienne d’antiques représentations en grec, en latin ou en arabe qui y situent le paradis terrestre et le lieu où s’est échoué l’arche de Noé. Depuis les temps les plus reculés, l’Arménie est effectivement présentée comme un lieu à part dans le monde, une terre choisie.

Je découvre avec étonnement par une immense carte en relief au-dessus d’un grand escalier l’ampleur de la Grande Arménie historique et je suis marqué par sa persistance dans l’histoire malgré peu de périodes de véritables souveraineté et les multiples invasions successives (perses romains, mongols, arabes, byzantins, russes, ottomans...)

C’est que l’identité arménienne n’est peut-être pas définie par un territoire précis et historique ; c’est avant tout une culture une langue, une religion. Ainsi on est arménien que l’on vive en France, aux États-Unis ou dans le Haut-Karabagh.

Les rues d’Erevan regorgent ainsi de portrait d’Arméniens célèbre qui ont fait rayonner cette culture dans les villes du monde entier : Paris, Moscou, Constantinople, Venise... Même chez des Arméniens déplacés depuis trois ou quatre générations à l’étranger, on porte encore fièrement son nom de famille en « ian » et on se souvient d’où l’on vient.

L’étape suivante et quasi obligatoire, c’est bien évidemment le mémorial du génocide de 1915. Depuis le centre d’Erevan, une longue marche est nécessaire pour y arriver, une montée ardue, difficile, qui permet de se préparer intérieurement à ce que l’on va rencontrer en haut de cette colline. L’émotion dégagée par la simplicité et la force d’un tel monument est impressionnante.

Je m’assois quelques instants sur les marches. Il est important lors d’une telle visite de ne pas se précipiter. Les émotions doivent avoir le temps d’infuser et de nous pénétrer. Il faut savoir prendre le temps, dans un tel lieu de mémoire, de réfléchir de méditer, et de laisser se faire en nous le silence.

Plusieurs familles viennent, déposer une rose au bord du cratère où brûle la flamme en mémoire des disparus. Quelques minutes plus tard, deux jeunes arméniennes débarquent. Dégainant aussitôt leur portable pour prendre des selfies en variant soigneusement les angles et les postures, puis repartent aussitôt. Je comprends qu’il ne suffit pas de visiter un monument pour en saisir le sens et pour réaliser le message qu’il transmet et le comprendre.

Quelques minutes plus tard c’est une famille qui vient, la mère invite ses enfants à déposer les traditionnelles fleurs. Elle leur explique ce qui s’est passé et l’importance du geste qu’ils viennent de réaliser. Enfin un vieux monsieur apparaît entre deux blocs de béton et descend lentement dans le cercle. Il est âgé, fatigué et il se déplace avec peine.

Son visage est marqué, les traits tirés, les yeux très clairs et un regard profondément triste. Lentement, il s’avance lui aussi vers la flamme. Il s’incline doucement puis se redresse bien qu’encore courbé par le poids des années. Il reste là de longues minutes silencieux, immobile, et je le regarde sans bouger. Une jeune fille venue également se recueillir lui pose quelques questions auxquelles il répond gentiment. Une simple conversation qui revêt toute l’importance de la transmission de la mémoire à travers les générations.

Je passe ensuite à travers la petite forêt de pins plantés par tous les hôtes de marque venus se recueillir ici. Il y a évidemment de nombreux noms français : présidents, ministres, parlementaires... Au-delà de l’aspect mémoriel, ce petit rituel doit rappeler au monde son soutien à l’Arménie dans les crises qu’elle affronte.

Enfin, je me rends à l’intérieur du musée où l’histoire et les images du génocide de 1915 sont exposées.

Je découvre que le génocide, loin d’être un événement historique et isolé, est plutôt comme le sommet d’une montagne de persécutions qui ont commencé bien avant, notamment avec les massacres sultan Abdul-Hamid (1894-1897), qui ont continué longtemps après, notamment avec le pogrom de Soumgaït (banlieue de Bakou) en 1988, et qui n’est toujours pas arrêté, comme en témoigne le sort réservé à la population du Haut-Karabagh.

Cependant, plusieurs éléments me frappent pour le cas du génocide de 1915, sommet de cette montagne de persécution. D’abord, son caractère absolument gratuit. Rien ne permet de comprendre quelle utilité stratégique ou militaire il aurait pu avoir. Au contraire, il a privé l’Empire ottoman d’une élite intellectuelle, littéraire, artistique qui a grandement participé à son développement.

Ensuite, je suis marqué par son aspect méthodique et complet. Non seulement les populations arméniennes de Turquie ont été massacrées ou exilées, mais encore toute présence arménienne dans ce qui fut la Grande Arménie occidentale a été effacé : les églises détruites, les calvaires brisés, la langue arménienne effacée et même de nombreux enfants déportés dans des orphelinats afin de leur faire oublier leur histoire, leur origine, jusqu’à leur prénom et le souvenir de leur famille pour les transformer en Turcs selon l’ancienne tradition des janissaires ottomans. Plus que le nombre de victimes, c’est peut-être ce caractère méthodique, organisé et complet qui en fait un véritable génocide non seulement ethnique, mais encore culturel, religieux, linguistique...

Ce qui me marque ensuite, c’est justement, du fait de ce caractère méthodique et complet, son aspect irréversible. Dans une des dernières salles du mémorial, des photographies représentent le patrimoine arménien avant et après le génocide. On y voit de magnifiques églises médiévales réduites à des tas de pierres. Et je comprends que plus jamais ces églises ne seront rebâties, que plus jamais des Arméniens ne peupleront ces terres historiques, et que la Grande Arménie millénaire, n’existera jamais plus.

À moins peut-être que la Turquie ne se réconcilie avec son histoire et suive le chemin ouvert par exemple par un pays comme l’Allemagne qui a su reconnaître et réparer son passé, et ainsi se réconcilier avec elle-même.

Pourtant, cette idée semble aujourd’hui bien illusoire. En effet, le dernier aspect marquant de cette histoire tragique, c’est son caractère persistant. Dans les morts de la guerre de 2020, dans les 75.000 habitants déplacés, dans les victimes militaires et civiles, les khatchkars brisés, les églises détruites, les tombes profanées, devant le blocus persistant organisé depuis des mois par l’Azerbaïdjan, provocant une situation de quasi famine et une crise humanitaire sans précédent, comment ne pas reconnaître les dernières crêtes de cette montagne de persécutions du peuple arménien ?

Le long d’un petit escalier, une phrase célèbre et tragique est inscrite : à ses généraux qui le mettaient en garde contre les conséquences d’une invasion de la Pologne, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et le projet d’extermination du peuple juif, Adolf Hitler avait répondu en 1939 :

« Qui se souvient encore du massacre des Arméniens ? »

Voilà l’importance de ces lieux de mémoire, à Erevan comme ailleurs. Voilà l’importance de non seulement les visiter, mais encore de les comprendre. Voilà l’importance pour la diaspora de se souvenir de ses origines, voilà l’importance pour le monde de connaître cette histoire : non seulement pour ceux qui l’ont subit hier, mais aussi pour ceux qui la subissent encore aujourd’hui, et pour éviter que d’autres ne la subissent demain, il est nécessaire que le monde se souvienne des Arméniens.

Rémi