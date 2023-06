Message de félicitations du président Harutyunyan à l’occasion de la Journée de la Russie

Le 12 juin, le président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a envoyé un message de félicitations au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l’occasion de la Journée de la Russie.

"Honorable Vladimir Vladimirovitch,

Je vous adresse mes plus sincères félicitations, ainsi qu’au peuple russe, à l’occasion de la Journée de la Russie.

L’amitié de longue date entre les peuples arménien et russe, ainsi que les relations stratégiques et d’alliance entre les États arménien et russe, ont forgé une histoire importante et recèlent un immense potentiel de développement. L’Artsakh, en tant qu’entité importante du Caucase du Sud, a eu et continue d’avoir sa propre place dans ces relations. L’un des indicateurs de cette importance est la signature du cessez-le-feu de la guerre de 2020 grâce à la médiation active et aux garanties de la Russie.

Par conséquent, nous apprécions grandement le rôle de la Russie et votre contribution personnelle à l’arrêt de l’effusion de sang en 2020, empêchant ainsi d’autres agressions et tragédies à grande échelle en Artsakh. La population de l’Artsakh a accueilli favorablement la présence des soldats de la paix russes, les considérant comme une garantie solide d’une vie libre et digne dans leur patrie.

Aujourd’hui, alors que l’Azerbaïdjan persiste dans ses efforts pour démanteler la fragile sécurité de l’Artsakh et de la région, en sapant les garanties russes par un blocus permanent et des menaces contre l’Artsakh, nous restons persuadés qu’en alignant nos intérêts stratégiques et en combinant nos efforts, nos deux nations parviendront à établir un environnement régional stable et digne pour toutes les parties concernées".

