Mort de Monté Melkonian : commémoration en petit comité

La commémoration des 30 ans de la mort de Monté Melkonian, décoré des plus hautes distinctions militaires par les Républiques d’Artsakh et d’Arménie, a eu lieu lundi 12 juin en petit comité. Son frère Markar accompagné de sa fille, sa femme Séta accompagnée de son jeune fils, quelques amis et compagnons d’armes se sont recueillis sur sa tombe, située à Yérablour. À noter : aucun hommage officiel n’a été rendu à cet Arménien des États-Unis, figure de la lutte armée de la diaspora, puis mort en héros après avoir remporté les batailles décisives pour la libération de l’Artsakh. Ni fleur, ni couronne officielle.