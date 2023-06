Pashinyan refuse de démissionner, malgré la baisse précipitée de sa popularité, par Harut Sassounian

Deux sondages ont été réalisés récemment en Arménie, donnant à la population l’occasion d’exprimer son point de vue sur diverses questions, notamment sur la forte baisse de popularité du Premier ministre Nikol Pashinyan.

Le premier sondage a été réalisé du 23 janvier au 4 mars 2023 par le Center for Insights in Survey Research, un projet de l’International Republican Institute, basé à Washington. Cette enquête scientifique, basée sur un échantillon aléatoire de la population arménienne, a été financée par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

La question est la suivante : « Pensez-vous que l’Arménie va dans la bonne ou la mauvaise direction ? » 52% : mauvaise direction (en hausse par rapport à 11%-14% en 2018 lorsque Pashinyan est arrivé au pouvoir pour la première fois) ; 36% : bonne direction (en baisse par rapport à 72%-73% en 2018).

Question : « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou insatisfait du rythme de la démocratie dans notre pays ? » 17% : satisfait ; 46% : insatisfait ; 35% : pas de changement.

Question : « Quel intérêt portez-vous à la politique ? » 43% : très intéressé ou assez intéressé ; 57% : pas du tout ou assez peu intéressé.

Question : « Comment évaluez-vous l’état d’esprit de la population arménienne ? » 44% : l’avenir sera meilleur ou plutôt meilleur ; 55% : insécurité, inquiétude, peur de l’avenir, déception totale et incrédulité quant à une quelconque amélioration.

Question : « En quel politicien ou personnage public avez-vous le plus confiance ? » 64% : aucun ; 14% : Nikol Pashinyan ; 3% : Ararat Mirzoyan ; 2% : Robert Kocharyan ; autres 2% chacun.

Question : « Quel parti politique ou quelle alliance, s’il y a lieu, est le plus digne de confiance ? »Pour quel parti ou alliance politique, le cas échéant, voteriez-vous si des élections législatives nationales étaient organisées dimanche prochain ?" 47% : ne voteraient pas ou ont refusé de répondre ou ne savent pas ; 17% : Contrat civil ; 5% Alliance arménienne ; 4% : Parti de la voix publique ; 2% : Parti de l’Arménie prospère ; 2% : ARF Dashnaktsutyun ; autres 1% chacun.

Question : « Quel est votre degré de satisfaction ou d’insatisfaction à l’égard des institutions suivantes ? » Église apostolique arménienne, 54% : très ou assez satisfait ; 40% : très ou assez insatisfait ; bureau du Premier ministre, 38% : satisfait (en baisse par rapport à 82%-85% en 2018) ; 61% : insatisfait (en hausse par rapport à 13-17% en 2018).

Question : « Que pensez-vous de l’orientation de chacune des sphères suivantes au cours des six derniers mois ? » Liberté d’expression, 56% : s’est beaucoup améliorée ou s’est plutôt améliorée (en baisse par rapport à 73%-83% en 2018) ; 18% : a beaucoup régressé ou a plutôt régressé (en hausse par rapport à 3%-6% en 2018) ; 26% : pas de changement (en hausse par rapport à 19% en 2018). Politique étrangère, 37% : s’est beaucoup améliorée ou s’est quelque peu améliorée (comme en 2019) ; 33% : a beaucoup régressé ou a régressé (en hausse par rapport à 17% en 2019) ; 26% : pas de changement (en baisse par rapport à 39% en 2019). Politique de l’Arménie concernant l’Artsakh, 10% : s’est beaucoup améliorée ou s’est quelque peu améliorée (en baisse par rapport à 32% en 2019) ; 69% : a beaucoup régressé ou a quelque peu régressé (en hausse par rapport à 18% en 2019) ; 18% : pas de changement (en baisse par rapport à 45% en 2019). Direction de la lutte contre la corruption, 43 % : amélioration (en baisse par rapport à 82 % en 2018) ; 22 % : régression (en hausse par rapport à 2 % en 2018) ; 32 % : pas de changement (en hausse par rapport à 14 % en 2018).

Question : « Quelle est, selon vous, la plus grande réussite du gouvernement au cours des 6 derniers mois ? » 43% : aucun ; 21% : ne sait pas ou a refusé de répondre ; 6% : développement des relations diplomatiques ; autres questions mineures.

« Quel est, selon vous, le plus grand échec du gouvernement au cours des six derniers mois ? » 21% : ne sait pas ou refuse de répondre ; 15% : fermeture du corridor de Lachin ; 9% : renversement de la question de l’Artsakh ; 8% : sécurité nationale de l’Arménie et questions frontalières ; 7% : perte de territoires ; autres questions mineures.

Question : « Quelles sont les choses que le gouvernement de Pashinyan doit réaliser dans les 6 prochains mois ? » 23% : amélioration des conditions de l’armée ; 22% : protection de la sécurité nationale et des frontières de l’Arménie ; 16% : création d’emplois ; 15% : établissement de la paix ; 13% : ouverture du corridor de Lachin ; 13% : règlement pro-arménien de la question de l’Artsakh.

« Dans quelle mesure la corruption est-elle un problème ? » 73% : problème très important ou assez important ; 25% : problème assez faible, très faible ou pas de problème.

Question : « Comment évaluez-vous la relation entre la corruption et les droits de l’homme ? »Comment évaluez-vous les relations entre l’Arménie et... ?" 96% : France (très bonnes ou plutôt bonnes) ; 91% : Iran ; 88% : États-Unis ; 86% : Union européenne ; 84% : Chine ; 80% : Géorgie ; 50% : Russie ; 44% : Ukraine ; 23% : Turquie ; 4% : Azerbaïdjan. Les relations entre l’Arménie et la Russie sont passées de 87 %-92 % en 2018 à 50 % de bonnes relations en 2023. Les relations entre l’Arménie et la Turquie sont passées de 1 % à 11 % en 2018 à 23 % en 2023, tandis que 75 % des citoyens arméniens (contre 85 % en 2018) les considèrent comme mauvaises.

Un deuxième sondage a été réalisé en mai 2023 par le Marketing Professional Group, affilié à Gallup International. Il s’agit d’une enquête scientifique basée sur un échantillon aléatoire de la population arménienne.

La question est la suivante : Comment évaluez-vous la reconnaissance par Nikol Pashinyan de l’Artsakh comme faisant partie de l’Azerbaïdjan ? 3,8% : tout à fait positif ; 5,4% : plutôt positif ; 63,4% : pas positif ; 18,5% : plutôt pas positif ; 8,9% : pas de réponse.

Question : Pensez-vous qu’il est possible pour les Arméniens de l’Artsakh d’exister en tant que minorité ethnique en Azerbaïdjan ? 2,8% : oui ; 5,6% : plutôt oui ; 77,7% : non ; 8,7% : plutôt non ; 5,1% : pas de réponse.

Question : « Lequel de ces jugements approuvez-vous ? » 32.8% : Pashinyan essaie de mener une politique équilibrée avec l’Occident et la Russie ; 20,5% : Pashinyan essaie d’intégrer l’Arménie à l’Europe, à l’Occident et aux cercles de l’OTAN ; 14,7% : Pashinyan vise à rapprocher l’Arménie de l’Azerbaïdjan et de la Turquie ; 12,9% : Les actions de Pashinyan visent à repousser la Russie hors de l’Arménie ; 19% : pas de réponse.

Question : « Compte tenu des défis internes et externes de l’Arménie, est-il nécessaire d’organiser des élections législatives extraordinaires et de former un nouveau gouvernement ? » 41% : tout à fait nécessaire ; 18,9% : plutôt nécessaire ; 12,2% : plutôt pas nécessaire ; 19,5% : pas nécessaire ; 8,5% : pas de réponse.

Question : « La Turquie a exprimé son mécontentement à propos de l’installation de la statue de Némésis à Erevan et, dans un premier temps, a fermé son espace aérien aux vols arméniens. Pensez-vous que le gouvernement arménien ou les autorités municipales devraient céder aux pressions turques et démanteler le mémorial dédié aux héros de Némésis ? » 82,5% : définitivement non ; 7,7% : plutôt non ; 2,6% : définitivement oui ; 3,5% : plutôt oui ; 3,5% : pas de réponse.

Question : « Avez-vous participé à la révolution de 2018 ? » Dans l’enquête 2023, 62,6% : non ; 37,4% : oui. Dans l’enquête de 2018, 91 % : oui ; 9 % : non.

Question : « Est-il normal que les manifestants bloquent les rues et la circulation des voitures ? » Dans l’enquête de 2023, 44,5 % : oui ; 50,8 % : non. Dans l’enquête de 2018, 87,1 % : oui ; 8,7 % : non.

Question : « Cinq années se sont écoulées depuis la révolution : Dans l’intervalle, dans quelle mesure vos attentes ont-elles été satisfaites ? » Dans l’enquête de 2023, 3,8 % : entièrement réalisées ; 21,5 % : partiellement réalisées ; 18 % : partiellement non réalisées ; 52,1 % : non réalisées. Dans l’enquête de 2018, 14,4 % : entièrement réalisées ; 64,2 % : partiellement réalisées ; 7,6 % : partiellement non réalisées ; 10,9 % : non réalisées.

Question : « Évaluez la performance du Premier ministre Pashinyan ». Dans l’enquête de 2023, 5,4 % : tout à fait positif ; 13,4 % : plutôt positif ; 24,2 % : plutôt négatif ; 47,1 % : négatif ; 10 % : pas de réponse. Dans l’enquête de 2018, 45,4 % : positif ; 46,2 % : plutôt positif ; 3,9 % : plutôt négatif ; 2,4 % : négatif.

Nous avons tous nos opinions personnelles, mais il est important de savoir ce que les citoyens arméniens pensent de ces questions. Il y a des changements majeurs dans leurs perceptions entre 2018 et 2023.

Harut Sassounian

Éditeur, The California Courier

www.TheCaliforniaCourier.com