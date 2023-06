Malgré des avancées, pas de compromis en vue sur la réouverture des axes de transport entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Au lendemain du nouveau sommet qui avait réuni à Sotchi le 8 juin, à l’initiative du président russe Vladimir Poutine, le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev en marge du sommet de l’Union économique eurasiatique (UEE), dans le sillage de nombreuses rencontres au plus haut niveau sous la médiation, cette fois, des Occidentaux, les parties en conflit s’accordent à faire état de nets progrès dans les discussions, même si les déclarations contradictoires auxquelles ont donné lieu à Erevan et à Bakou, ce week end, les ...