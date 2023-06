Le rapport des six mois de blocus de l’Artsakh publié par le Défenseur des droits de l’homme de l’Artsakh

Ce lundi 12 juin, le Défenseur des droits de l’homme de la République de l’Artsakh a publié une version mise à jour du rapport trilingue sur les violations des droits de l’homme individuels et collectifs à la suite du blocus de six mois (182 jours) de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan.

Le rapport présente de manière complète et détaillée des données sur les violations de 7 droits individuels, 5 groupes vulnérables et 4 droits collectifs, qui reflètent l’aggravation de la crise humanitaire et la politique génocidaire azérie contre le peuple d’Artsakh.



Voici quelques faits clés sur les violations des droits de l’homme à la suite du blocus reflétés dans le rapport :

Les cas de mouvement bidirectionnel de personnes le long de la route Stepanakert-Goris (corridor de Latchine) ont diminué de 198 fois (2246 entrées et sorties au lieu de 445 900).

Près de 58 fois moins de mouvements de véhicules ont été enregistrés sur la route qu’ils n’auraient dû l’être sans le blocus (au lieu de 167 440, 2 867 véhicules sont entrés et sortis, et ce uniquement par la Croix-Rouge et les casques bleus russes).



Environ 13 fois moins de marchandises vitales ont été importées qu’elles n’auraient dû l’être (5 574 tonnes au lieu de 72 800 tonnes).

En raison de la suspension des opérations chirurgicales planifiées, environ 1 400 citoyens ont été privés de la possibilité de résoudre leurs problèmes de santé par la chirurgie.

L’Azerbaïdjan a totalement ou partiellement interrompu l’approvisionnement en gaz de l’Arménie vers l’Artsakh pour un total de 117 jours.

L’approvisionnement en électricité de l’Arménie vers l’Artsakh a été complètement interrompu pendant 154 jours, ce qui continue d’entraîner des arrêts de ventilateurs et d’urgence.

Selon des estimations préliminaires, environ 11 000 personnes ont perdu leur emploi et leurs sources de revenus.

Environ 346 millions de dollars de dommages ont été causés à l’économie du pays.

Un certain nombre de violations des droits sont plus aiguës parmi les représentants des groupes vulnérables, à savoir 30 000 enfants, 9 000 personnes handicapées, 20 000 personnes âgées, 60 000 femmes (femmes et filles) et 15 000 personnes déplacées.

Il est à noter qu’en plus des violations continues et multiples des dispositions de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, et en ne mettant toujours pas en œuvre la décision de la Cour internationale de justice des Nations unies visant à garantir la sortie et l’entrée ininterrompues des personnes, des véhicules et des marchandises par le corridor de Latchine, l’Azerbaïdjan a violé une fois de plus les valeurs et principes internationaux les plus élevés.

De plus, après cela, la partie azérie a eu recours à des actions agressives, entraînant des pertes en vies humaines et d’autres privations parmi la population d’Artsakh, et à partir du 23 avril 2023, elle a mis en place un point de contrôle illégal près du pont de la rivière Hakar. La communauté internationale a non seulement le droit, mais aussi l’obligation irréfutable de mettre en œuvre la décision de la Haute Cour internationale par des moyens pratiques et de prévenir de futurs crimes azerbaïdjanais.

Toutes les infractions azéries contre le peuple d’Artsakh sont commises dans le cadre de la politique étatique de discrimination raciale (haine anti-arménienne) et sont profondément dirigées contre son droit à l’autodétermination et le fait de sa réalisation, visant à fermer définitivement la page du conflit en leur faveur par le biais du nettoyage ethnique.

"La politique de haine ethnique menée de manière systématique et constante par l’Azerbaïdjan, qui s’est manifestée à la fois lors des agressions déclenchées contre le peuple d’Artsakh et après l’établissement du cessez-le-feu, prouve irréfutablement que tout statut de l’Artsakh en Azerbaïdjan équivaut au nettoyage ethnique d’Artsakh et le génocide des Arméniens d’Artsakh. Par conséquent, dans le contexte du conflit de l’Artsakh, le droit à l’autodétermination est égal au droit des peuples à vivre dans leur patrie », indique le communiqué de presse du personnel du DDH de l’Artsakh, qui estime que le droit fondamental à l’autodétermination -la détermination du peuple d’Artsakh et le harcèlement et les menaces contre son existence physique sur la base de la discrimination raciale azérie sont des motifs plus que suffisants pour la protection du peuple d’Artsakh et la reconnaissance internationale de la République d’Artsakh par la communauté internationale » indique le rapport . Source Armenpress

Krikor Amirzayan