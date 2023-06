Le Parlement européen discutera de la situation au Haut-Karabakh et du corridor de Latchine

Le Parlement européen discutera des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, de la situation au Haut-Karabakh et du corridor de Latchine lors de la séance plénière du 13 juin.

Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité / vice-président de la Commission européenne, tiendra une séance de questions aux députés européens sur « les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et la situation dans le Haut-Karabakh et dans le corridor de Latchine » selon l’ordre du jour de la séance publié sur le site Web du Parlement européen.

Le corridor de Latchine est bloqué par l’Azerbaïdjan depuis le 12 décembre 2022.

La plus haute juridiction des Nations unies - la Cour internationale de Justice (CIJ) - a ordonné à l’Azerbaïdjan le 22 février 2023 de « prendre toutes les mesures à sa disposition » pour assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine dans les deux sens. L’Azerbaïdjan a jusqu’à présent ignoré cet ordre. En outre, l’Azerbaïdjan a ensuite installé illégalement un point de contrôle sur le corridor de Latchine, en violation des termes de la déclaration de cessez-le-feu de 2020. Source Armenpress

Krikor Amirzayan