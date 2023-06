C’est avec des moments mémorables et de bonne humeur que nous avons terminé notre année scolaire.

C’était une année réussite avec de nombreuses réalisations et d’acquisitions.

La fête de fin d’année est une fois de plus la preuve que nos enseignants enseignent aux enfants avec un tel dévouement et d’enthousiasme que ces derniers ne manquent décidément pas de connaissance.

Dans le cœur de ces enfants il y a tellement de patriotisme, d’amour qui se reflètent dans leurs poèmes et leurs chansons. Il était tout simplement impossible de ne pas être ému par leurs chansons, lorsqu’ils chantaient Hayastan, Erebouni Erevan …

Ces élèves dansent le Kotchari et d’autres danses traditionnelles arméniennes. Ils jouent au piano des morceaux de différents compositeurs, comme Arno Babadjanian…

Les tableaux qui décorent l’Ecole Abovian, sont peint par ces enfants. Nous avons l’impression que chacun de ces tableaux racontent une histoire qui nous font voyager en Arménie.

Tout cela est devenu une réalité grâces aux bienfaiteurs, enseignants, parents et bénévoles.

Nous avons honoré par la plus haute distinction de notre Ecole avec la médaille d’or « Khachatur Abovian » : Mesdames Valérie BOZADJIAN et Evelyne MELKONIAN. Deux dames extraordinaires et elles-mêmes Bienfaitrices, les descendants des deux familles des plus emblématiques et leaders de notre communauté.

Pour leurs engagements indéfectibles et pour leurs fidèles dévouements Madame Eliane Garguilo KAZANDJIAN et Monsieur Robert TORLIGUIAN ont été également honorés, par la plus haute distinction de notre Ecole, avec la médaille d’or « Khachatur Abovian ».

Les médailles de méritent ont été décernés aux enseignants suivants : Monsieur Artush GRIGORYAN, Madame Galina GURGUIAN, Madame Gohar SOKHIKYAN, Madame Hayarpi MANUCHARYAN et Madame Nariné MANUKYAN.