L’Azerbaïdjan a creusé des bunkers dans le cimetière paléochrétien arménien de Gyavurkala en Artsakh occupé selon monumentwatch.org

Le site Internet monumentwatch.org, qui surveille le patrimoine culturel de l’Artsakh, écrit :

« Comme il ressort clairement de la photo spatiale publiée par le site Web »Caucasus Heritage Watch", l’Azerbaïdjan a creusé des bunkers dans la zone du cimetière arménien de la forteresse paléochrétiennne de Gyavurkala (littéralement, la forteresse des infidèles) au village de Haykajur (ancien Sofullu azéri) de la région de Martakert en Artsakh aujourd’hui occupé.

Après Tigranakert, Gyavurkala est la plus grands villages arméniens paléochrétiens de la steppe d’Artsakh. La forteresse s’étend sur une superficie d’environ deux hectares, possède un mur rond en terre, une église-halle des Ve-VIe siècles, construite en pierres de taille et ornée de motifs en croix. Le pilier du monument paléochrétien était encore debout. Comme on peut le voir sur la photo spatiale et sur le plan de la ville, le cimetière paléochrétien est situé à l’est de l’église. L’une des premières inscriptions arméniennes de la steppe d’Artsakh a été trouvée dans les années 1950 dans le cimetière de la ville, exactement là où les bunkers sont creusés aujourd’hui.

Il n’est pas exclu que d’autres sarcophages portant des inscriptions arméniennes se trouvent également dans cette zone.

L’Azerbaïdjan poursuit avec persistance la destruction des traces arméniennes dans les territoires occupés. Il y a un grand risque que de tels bunkers soient placés dans la zone du village même.

Krikor Amirzayan