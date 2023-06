La guerre civile au Soudan a fait deux victimes au sein de la communauté arménienne

Zvart et Arpine Yegavian étaient deux soeurs, membres de la petite communauté arménienne de Khartoum au Soudan. Elles n’avaient pas de conjoints pas d’enfants.

Leur papa Karnig, formé au lycée Getronagan de Constantinople était représentant de la compagnie coca cola dans ce pays.

Nous étions sans nouvelles depuis des semaines. Elles ne voulaient pas quitter leur appartement à Khartoum ravagée par une guerre absurde et atroce. Malgré nos injonctions, elles ne voulaient pas quitter leur logement, de peur de le laisser à la merci des pillards, nos deux cousines Arpi et Zvart Yegavian sont décédées chez elles de faim et de soif. La violence des combats avait rendu impossible toute possibilité de les ravitailler

Asdvaz irents hokin loussavoré !

Tigrane Yegavian

https://arevelk.am/articles/sarsapheli-lvour-svoutanen-erkvou-hay-qvoyrer-mahacats-en-svovi-pattcharvov?fbclid=IwAR2zs6JAZKOLxj1Szr3S6PFQU9RKHM-8RRQimEdgEddLpBmOVu_q_MR3cO0