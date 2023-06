Les ambitions de l’Azerbaïdjan à l’égard de l’Arménie sont fausses dès le départ

Lorsque le chef du régime barbare de Bakou parle d’un « Azerbaïdjan occidental » inconnu de l’histoire et de la réalité moderne, en faisant référence au territoire de la République d’Arménie, et que la machine de propagande de ce régime tambourine comme si nous, Arméniens, étions des « nouveaux venus », la langue dans laquelle ces délires sont exprimés prouve tout le contraire. L’iranologue Vardan Voskanyan a écrit à ce sujet sur Telegram.

Dans un nombre considérable de dialectes azerbaïdjanais, le mot désignant le concept de « fondation », qui est très nécessaire, en particulier pour construire une maison, est emprunté à l’arménien « himk » [qui signifie « fondation »].

"En outre, il est répandu non seulement dans les dialectes azerbaïdjanais et les discours parlés dans les territoires arméniens occupés [par l’Azerbaïdjan] : Old Jugha, Vortvat (Ordubad), Sharur, Nakhichevan, Karvachar, Getabak, mais aussi à Dmanis et Kvemo Kartli, ainsi qu’à Shamakhi, le centre du Shirvan montagneux.

Par conséquent, les ambitions de l’ennemi [c’est-à-dire l’Azerbaïdjan] à l’égard de notre patrie sacrée sont fausses dès le départ, et le mot même de « himk » le prouve", a écrit l’iranologue.