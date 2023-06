Laisser tomber la Turquie par Michael Rubin

Michael Rubin est un collaborateur du blog Beltway Confidential du Washington Examiner. Il est chercheur principal à l’American Enterprise Institute. Il a publié, il y a quelques jours, cette analyse sur l’élection d’Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan maintiendra son régime autoritaire pendant une bonne partie de sa troisième décennie. Les observateurs internationaux ont confirmé que les élections n’étaient ni libres ni équitables. Ceux qui affirment qu’Erdogan a gagné de manière équitable se concentrent sur le scrutin, mais ce qui l’a précédé a fait pencher la balance : arrestations de candidats de l’opposition, médias d’État amplifiant Erdogan tout en ignorant largement ses concurrents, et autorités locales approuvant les rassemblements d’Erdogan tout en refusant aux opposants l’égalité d’accès à la place publique.

L’Occident ne doit pas non plus prendre pour argent comptant l’équité du scrutin. De même que les erreurs dans la balance des paiements ont permis de mettre au jour les manœuvres financières illégales d’Erdogan et de son Parti de la justice et du développement il y a vingt ans, à une époque où la plupart des diplomates et des journalistes louaient sa gestion économique, de même les données démographiques soulèvent de sérieuses questions quant à la véracité des listes électorales. En d’autres termes, les analystes ne devraient jamais se fier aux données des dictateurs.

Certains analystes ont dénoncé les questions concernant le nombre de votes de Syriens naturalisés, d’Afghans ou d’autres immigrés récents en Turquie. (...) Le problème fondamental est que l’augmentation des listes électorales ne semble pas coïncider avec les estimations internationales des taux de natalité et de mortalité au cours de la même période. Même ces estimations sont incertaines.

Les démographes turcs estiment que l’erreur dans les statistiques démographiques se situe entre 1,5 et 6,7 millions, mais cela dépend de la date à laquelle, entre 2007 et 2018, ils cessent de prendre les statistiques turques pour argent comptant et commencent à repérer les problèmes, en particulier les manipulations statistiques effectuées par l’Institut statistique turc après l’épidémie de COVID-19. Ce qui est clair, c’est que peu de Turcs croient le TUIK ; ses propres employés leur déconseillent en privé de le faire, et il est donc curieux que tant d’analystes extérieurs le fassent. La question qui se pose alors est de savoir ce qui explique la présence d’une population supplémentaire sur les listes électorales. Officiellement, il y a moins de 200 000 nouveaux Syriens naturalisés. L’erreur, cependant, suggère un nombre beaucoup plus important de nouveaux électeurs ( ...)

Un problème plus important est le vote avec des cartes d’identité frauduleuses, empruntées à des personnes décédées ou portant simplement des noms fantômes. Pour être juste, bien que ce problème soit anecdotique, il est difficile d’attribuer un chiffre aux votes exprimés par les citoyens syriens, afghans, pakistanais, irakiens et africains. Ce problème a été aggravé par le fait que l’opposition (sans parler des observateurs extérieurs neutres) n’était pas présente dans de nombreux bureaux de vote. ( ...)

Cela dit, le résultat des élections turques n’a jamais été mis en doute ; prétendre le contraire ne fait que conférer une fausse légitimité au processus. La question est maintenant de savoir comment procéder.

La gestion d’Erdogan a été un désastre économique. La Turquie semble de plus en plus suivre la voie du Venezuela vers l’hyperinflation et l’implosion financière. Cette situation sera tragique pour les Turcs, mais ni Washington ni Bruxelles ne devraient arracher la défaite des mâchoires de la victoire. La Turquie ne devrait pas recevoir de F-16. Erdogan les utilisera plus volontiers contre ses voisins que pour se défendre. Tout comme avec l’Iran aujourd’hui, les États-Unis et l’OTAN devraient faire la différence entre le régime répressif et le peuple qu’il réprime.

La Turquie connaîtra un jour sa révolution des couleurs. La répression n’est pas éternelle. Parfois, les pays doivent échouer avant de pouvoir se reconstruire.

