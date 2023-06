Le secteur agricole arménien passe à la haute technologie

Deux nouveaux facteurs mettent les agriculteurs arméniens sous pression : le changement climatique et la baisse de la compétitivité des exportations agricoles du pays due à l’appréciation du dram. La réponse à ces deux facteurs a été une forte augmentation des investissements dans les nouvelles technologies agricoles, comme l’a souligné le vice-ministre de l’économie, Arman Khojoyan.

Bien que ces deux facteurs aient des effets négatifs sur les agriculteurs, ils ont stimulé les investissements dans la robotique et les technologies agricoles intelligentes par les agriculteurs qui cherchent à augmenter la productivité et à rendre leurs produits plus compétitifs sur un plus grand nombre de marchés internationaux.

« L’intégration de la robotique et de la technologie dans le secteur agricole, souvent appelée agriculture de précision et agriculture intelligente, a un grand potentiel pour révolutionner l’industrie en augmentant la productivité, l’efficacité et la durabilité. L’Arménie, dont la part de l’agriculture dans le PIB est très importante, peut bénéficier de cet investissement », a déclaré M. Khojoyan lors de la réunion annuelle et du forum d’affaires de la BERD à Samarkand en mai.

« En tirant parti de la robotique et de l’automatisation, les tâches qui étaient traditionnellement à forte intensité de main-d’œuvre peuvent facilement être rationalisées. Parallèlement, l’utilisation de drones, de capteurs et d’analyses de données peut fournir des informations précieuses sur la qualité des sols, la santé des cultures et les rendements prévisibles, afin de permettre aux agriculteurs de prendre des décisions fondées sur des données et d’optimiser leurs processus de production. »

Lors d’un entretien avec bne IntelliNews en marge de l’événement, M. Khojoyan a expliqué que le gouvernement soutenait le processus : « Les agriculteurs arméniens sont assez petits, les terres sont assez fragmentées, c’est pourquoi l’efficacité n’est pas très élevée en Arménie, et nous essayons d’augmenter cette efficacité ».

Selon le vice-ministre, la croissance de la production agricole s’est accélérée en 2022, bien qu’il ait averti qu’il y a « différents types de chocs qui affectent négativement le secteur agricole, et le changement climatique est l’un d’entre eux. Notre activité consiste à stabiliser le secteur, et non à le laisser décliner ».

En outre, le secteur agricole en Arménie, comme dans le reste du monde, est soumis à la pression du changement climatique.

« L’un des problèmes les plus visibles est la raréfaction des ressources en eau, mais aussi le changement climatique et l’évolution de la végétation, qui obligent à moderniser les méthodes traditionnelles d’agriculture. Il s’agit également d’un nouveau défi pour les agriculteurs [et ils doivent] disposer de nouvelles informations sur tous ces changements et les appliquer », a déclaré M. Khojoyan.

Pression sur les prix

Dans le même temps, le dram arménien s’est apprécié, en partie grâce à l’arrivée de milliers de Russes fuyant la mobilisation de masse dans leur pays d’origine. Cette situation a érodé la compétitivité des exportations arméniennes, y compris les produits alimentaires et agricoles.

« Au cours de la période récente, la monnaie nationale arménienne s’est rapidement appréciée. À mon avis, c’est à ce moment précis que les producteurs peuvent tirer profit d’un investissement dans l’acquisition de nouvelles technologies. Nous comprenons tous que l’appréciation de la monnaie nationale à court terme a également des effets négatifs, mais l’investissement dans la technologie présente de nombreux avantages », a déclaré M. Khojoyan.

Le gouvernement arménien soutient intensivement les agriculteurs et les producteurs pour qu’ils modernisent leurs capacités de production et appliquent les technologies de pointe. M. Khojoyan a cité quelques-uns des domaines soutenus par le gouvernement, tels que la création de vergers intensifs pour diversifier le marché des produits frais, et l’introduction de l’agriculture intelligente et de serres innovantes. Au cours des deux dernières années, le portefeuille actif de ces projets gouvernementaux a dépassé les 600 millions de dollars, a déclaré le vice-ministre.

« Les entreprises peuvent accroître leur efficacité, optimiser leurs coûts, avoir des produits de qualité, diversifier leurs marchés et être compétitives sur les marchés locaux et internationaux », a-t-il déclaré à bne IntelliNews.

Nouveaux secteurs technologiques

Selon M. Khojoyan, la plupart des nouvelles technologies adoptées par les agriculteurs arméniens proviennent actuellement d’entreprises internationales, mais certaines émergent également en Arménie, ajoutant une nouvelle dimension à l’industrie technologique déjà florissante du pays.

Interrogé sur les entreprises d’agritech en Arménie, M. Khojoyan a déclaré : « Oui, bien sûr, il y a des entreprises en Arménie : »Oui, bien sûr, il y a des entreprises, mais elles sont assez petites. Nous sommes en train de créer un environnement propice à la croissance de ce type d’entreprises, en unissant nos efforts à ceux du ministère de l’industrie des hautes technologies et de l’université agraire« , a déclaré M. Khojoyan à bne IntelliNews. »L’Arménie est très présente dans l’industrie des technologies de l’information, mais il est étrange qu’elle n’apporte pas encore une contribution suffisante au secteur de l’agriculture. Cependant, certaines entreprises fondées par des Arméniens fournissent des services agricoles sur le marché américain, comme IntelinAir, qui analyse les données sur la croissance et les maladies des cultures.

M. Khojoyan estime qu’il est particulièrement important d’impliquer les jeunes dans le secteur agricole, compte tenu des défis posés par le changement climatique.

« C’est un problème mondial : les jeunes ne sont pas très intéressés par le secteur agricole, mais ce sera un secteur important à l’avenir, car la population augmente et les ressources naturelles diminuent en raison du changement climatique. »Pour relever ce type de défis, il est important de combiner la technologie et l’agriculture et de faire en sorte qu’il soit intéressant pour les jeunes de venir innover dans ce secteur.