Les principaux groupes d’opposition restent indécis sur les élections à Erevan

Les deux principales forces d’opposition arméniennes ont déclaré vendredi qu’elles n’avaient pas encore décidé si elles se présenteraient aux élections municipales d’Erevan, provisoirement prévues pour le 17 septembre.

Les habitants de la capitale arménienne se rendront aux urnes pour élire une nouvelle assemblée municipale qui désignera à son tour le maire de la ville.

Le dernier maire, Hrachya Sargsian, a démissionné le 17 mars après seulement 15 mois de mandat. Depuis, Erevan est dirigée par Tigran Avinian, un adjoint au maire nommé par le parti au pouvoir, le Contrat civil, pour le poste vacant.

Au cours des trois derniers mois, M. Avinian s’est fait remarquer en présidant des réunions avec des fonctionnaires municipaux, en leur donnant des instructions et en s’adressant à des citoyens ordinaires. Ses détracteurs l’accusent d’abuser de sa position pour mener prématurément sa campagne électorale. Le vice-maire de 34 ans, allié au premier ministre Nikol Pachinian, a rejeté ces allégations. « Convaincre les habitants d’Erevan que vous méritez vraiment [de devenir maire] est une tâche très difficile », a-t-il déclaré aux journalistes le mois dernier.

On ne sait pas encore si M. Avinian et le parti au pouvoir seront contestés par l’une des deux alliances d’opposition représentées au Parlement arménien. Des membres importants des alliances Hayastan et Pativ Unem ont déclaré au service arménien de RFE/RL qu’ils n’avaient même pas encore discuté de leur participation au scrutin.

Avinian serait également confronté à un sérieux défi de la part de Hayk Marutian, que l’équipe politique de Pashinian avait installé comme maire après avoir remporté l’écrasante majorité des sièges au conseil municipal en 2018. Le conseil a évincé Marutian en décembre 2021 après qu’il se soit brouillé avec le Premier ministre.

Lors de son éviction, Hayk Marutian a accusé les dirigeants actuels de l’Arménie d’avoir trahi les objectifs de la « révolution de velours » de 2018 qui les a portés au pouvoir. L’ancien comédien de télévision, qui semble rester populaire auprès de nombreux électeurs d’Erevan, n’a pas encore annoncé son intention de se lancer dans la course à la mairie.

Une douzaine d’autres personnalités, représentant pour la plupart des partis marginaux, devraient entrer en lice. L’un de ces partis, Aprelu Yerkir, serait parrainé par Ruben Vardanyan, un riche homme d’affaires et philanthrope qui a déménagé à Erevan.

