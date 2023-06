Coupe du monde de gymnastique : Artur Avetisyan a remporté la troisième médaille d’or de l’Arménie

Artur Avetisyan a remporté la troisième médaille d’or de l’Arménie lors du tournoi de gymnastique de la World Challenge Cup qui s’est tenu à Osijek, en Croatie.

Artur Avetisyan a marqué 14 666 points lors de la finale de l’exercice des anneaux et a remporté sa deuxième médaille d’or dans les tournois de la World Challenge Cup. A. Avetisyan est devenu également médaillé d’or lors du tournoi précédent à Varna.

Artur Tovmasyan, qui a repris le sport après une longue pause, a atteint la finale de l’exercice des anneaux, mais n’a pas remporté de médaille. Il a marqué 13 666 points.



L’équipe menée par Hakob Serobyan a terminé la compétition avec 4 médailles : 3 d’or, 1 d’argent. Le 11 juin, Artur Davtyan, médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, champion du monde et d’Europe, a remporté la médaille d’or de la finale du saut de cheval.

Le 10 juin, Gagik Khachikyan est également devenu médaillé d’or. Il a devancé Artur Davtyan d’un petit nombre de points dans l’exercice du cheval d’arçons, et est devenu le médaillé d’or. Le champion du monde a remporté une médaille d’argent dans cet exercice.

Krikor Amirzayan