Des Turcs honnêtes et et consciencieux sauvent des Arméniens en 1915

Traduction en français d’un recueil de Yervant ÖZUZUN

Yervant Özuzun d’Istanbul retrace les événements survenus le 24 avril en Turquie, à savoir déportations et les

massacres des Arméniens en 1915. Dans ses écrits, il évoque les noms des maires, des préfets et des

fonctionnaires turcs qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Arméniens. Que disaient ces notables pour justifier

leur opposition aux massacres ?

« Ma conviction ne me permet pas d’assister à un massacre. »

« Avec ce péché je ne peux pas devenir un complice. »

« Je suis gouverneur et non un criminel. »

Ils ont parlé de déportation, mais en réalité c’était un chemin qui menait à la mort. Dans les premiers mois de l’année 1915, des télégrammes secrets émanant du ministère de l’Intérieur furent envoyés dans toutes les provinces. Ces télégrammes ordonnaient la déportation des Arméniens vers le sud de l’Empire Ottoman à Alep, Deir es Zor, Rakka et Mossoul. Beaucoup de fonctionnaires refusèrent l’ordre émanant du ministère de l’Intérieur car ils considéraient que cet ordre conduisait les Arméniens vers le chemin de la mort. Ils étaient maires, soldats ou fonctionnaires. En raison de leur refus d’obtempérer aux ordres de l’Etat, ils furent destitués, déportés et tués. Ils étaient les voisins des Arméniens et sauvèrent des enfants, des femmes, des hommes et des vieillards. Le maire d’Ankara Hasan, Mazar Bey, répondit à l’ordonnance de Talaât Pacha : « Je suis maire et non un brigand, je ne peux pas exécuter cet ordre ». Le 18 juillet 1915, on l’obligea à prendre sa retraite et l’État désigna un autre maire qui obéira servilement aux ordres.

Le gouverneur de Konya, Celal Bey était auparavant le gouverneur d’Alep, il se rendit compte des conséquences de cette déportation et n’autorisa pas le déplacement des Arméniens de Konya, mais impuissant face l’État, il décrivit : « Le sang coulait dans la rivière, des milliers d’enfants innocents, des femmes, des vieillards et des jeunes gaillards entrainés dans le courant de mélasse de sang, j’ai pu sauver avec mes mains et mes ongles une partie des rescapés, le reste fut emporté par le courant de la rivière ». Le 15 octobre 1915 Celal Bey fut destitué de son poste.

Haci Halil Efendi d’Urfa était un musulman consciencieux, il hébergea clandestinement dans le grenier de sa maison une famille arménienne de sept personnes qu’il nourrit, soigna et, quand le calme revint, l’envoya discrètement à Beyrouth.

Le fonctionnaire de Kütahya, Faik Ali Bey s’opposa à cet ordre et s’employa à exécuter sa décision. Le préfet du Lice, Hüseyin Nesimi Bey : « Je ne peux pas être le complice de ce péché et n’exécute pas l’ordre reçu. »

Le fonctionnaire de Mardin Hilmi Bey lui non plus n’exécuta pas l’ordre reçu, il fut destitué. Hormis ces personnalités, d’autres encore désobéirent à l’ordre reçu.

Le gouverneur de Kastamonu Rishad Bey, le gouverneur d’Erzurum Tahsin Bey, le gouverneur de Basra Ferit Bey,

Le fonctionnaire de Yozgat Celal Bey, le maire de Beshir Sabit Bey, le préfet Derik, Midyat Nuri Bey, le maire de Malatya Mustafa Azizoglu, tous ces hommes refusèrent d’exécuter les ordres reçus, ils furent donc licenciés, déplacés et assassinés. Leurs noms sont inscrits dans les pages de notre histoire. À l’occasion de l’anniversaire de 1915, je rends hommage à la mémoire de ces personnalités honnêtes et aux martyrs Arméniens qui dorment sans sépulture.

Journal Marmara du 24/04/201