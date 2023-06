Les Azéris d’Iran et de la République d’Azerbaïdjan sont indissociablement liés : Raisi

Vendredi, M. Raisi s’est rendu dans la province de l’Azarbaïdjan oriental, dans le nord-ouest de l’Iran, où il a inauguré certains projets d’infrastructure.

M. Raisi a affirmé qu’aucun complot ne pourra jamais rompre les liens entre les deux peuples ou l’ensemble de la population azerbaïdjanaise dans le monde.

« Le peuple azerbaïdjanais, non seulement l’Azarbaïdjan iranien, mais aussi l’Azerbaïdjan qui se trouve dans notre voisinage, a montré que son amour, son dévouement et son attachement résistent inextricablement aux conspirations et aux séditions », a souligné le président.

Il a ajouté : « Le message du peuple d’Azarbaïdjan est un message d’unité, de cohésion et de résistance contre les ennemis et de construction du pays par les mains habiles de la jeunesse bien-aimée ».

En janvier, un attentat contre l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran a entraîné une détérioration des liens entre les deux pays.

À la suite de cet événement, la République d’Azerbaïdjan a fermé sa mission diplomatique et retiré son personnel en réponse à ce qu’elle a qualifié d’« acte terroriste », le président Ilham Aliyev l’attribuant à l’« establishment iranien ».

Les enquêtes ont suggéré que l’agresseur était motivé par des « problèmes personnels et familiaux ».

Parmi les autres sujets de préoccupation entre l’Iran et l’Azerbaïdjan figurent le différend entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ainsi que les liens de plus en plus étroits entre Bakou et le régime israélien.

Le ministre israélien des affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré en mars qu’Israël et la République d’Azerbaïdjan avaient convenu de former un front uni contre l’Iran. Ces commentaires ont été faits après l’inauguration de l’ambassade d’Azerbaïdjan à Tel-Aviv.

