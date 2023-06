Un responsable du Karabakh met en garde contre une nouvelle escalade

L’Azerbaïdjan est peut-être en train de préparer le terrain pour une nouvelle flambée de violence, a déclaré vendredi un haut fonctionnaire du Haut-Karabakh, soulignant l’augmentation des violations du cessez-le-feu signalées dans la zone de conflit du Karabakh au cours des dernières semaines.

Les tensions le long de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et de la « ligne de contact » autour du Karabakh n’ont cessé de croître malgré les progrès importants qui auraient été accomplis dans les pourparlers de paix entre Bakou et Erevan. Les parties en conflit s’accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu presque quotidiennement.

Bakou affirme régulièrement que les troupes azerbaïdjanaises ont ouvert le feu pour empêcher les forces arméniennes du Karabakh de fortifier leurs positions. Les autorités de Stepanakert considèrent qu’il s’agit d’un écran de fumée pour justifier les tirs azerbaïdjanais systématiques sur les agriculteurs du Karabakh et leurs tracteurs qui effectuent des travaux agricoles.

Sergei Ghazarian, le ministre des affaires étrangères du Karabakh, a déclaré que les affirmations azerbaïdjanaises n’étaient pas confirmées par les bulletins d’information quotidiens publiés par les forces de maintien de la paix russes au Karabakh.

« Il s’agit simplement d’une tentative d’exercer une pression sur la partie arménienne, la partie Artsakh, avec de fausses allégations et d’essayer de les utiliser pour justifier une éventuelle escalade », a déclaré M. Ghazarian au service arménien de RFE/RL.

« Malheureusement, je dois souligner que la probabilité de divers types de tensions et d’escalades est assez élevée », a-t-il ajouté. "Ces nouveaux épisodes s’inscrivent dans cette logique.

Les responsables arméniens et les experts affirment également que Bakou augmente les tensions pour tenter d’obtenir davantage de concessions de la part de l’Arménie.

Le 28 mai, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a menacé les Arméniens du Karabakh d’une nouvelle action militaire. Il a déclaré qu’ils devaient dissoudre leurs organes gouvernementaux et accepter inconditionnellement le pouvoir azerbaïdjanais.

« Tout le monde sait que nous pouvons mener n’importe quelle opération [militaire] sur ce territoire », a averti M. Aliyev.