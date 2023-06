Manchester City remporte la Ligue des Champions face à l’Inter Milan (1-0), l’Arménien Henrikh Mkhitaryan est entré à la 84e minute du match

Manchester City favori de cette finale de la Ligue des Champions à Istanbul s’est difficilement imposé face à l’Inter Milan (1-0) par un but de Rodri (68e). L’ arménien Henrikh Mkhitaryan revenant d’une blessure n’était pas titulaire. Il est entré à la 84e minute du match pour jouer un peu plus d’une dizaine de minutes. Henrikh Mkhitaryan qui est le premier Arménien de l’histoire à jouer une finale de la Ligue des Champions. Une performance historique, même s’il lui a manqué du temps de jeu pour imposer la qualité de son jeu. L’Arménien le plus célèbre du football a ainsi marqué son nom dans l’histoire du football arménien.

Krikor Amirzayan