180è jour de blocus : dernières informations

1. Le Conseil des droits de l’homme d’Artsakh a réagi aux vidéos circulant dans la presse azerbaïdjanaise, comme si le peuple d’Artsakh passait calmement par le poste de contrôle azerbaïdjanais du pont Hakari.

Environ 100 personnes ont quitté l’Artsakh pour l’Arménie et environ 110 sont retournées en Artsakh. Le Conseil des droits de l’homme a précisé que les soldats de la paix russes ont accompagné les citoyens arméniens pendant toute la période, y compris au point de contrôle du pont de Hakari, malgré le fait que les soldats de la paix ne sont pas vus dans les vidéos azerbaïdjanaises. "Je pense que la partie azerbaïdjanaise fait un effort particulier pour ne pas montrer les casques bleus russes dans les vidéos, c’est dans un but de propagande, pour montrer que sans tiers, la population arménienne du Karabakh passe par le checkpoint de Hakari.

Selon l’un des citoyens, le garde-frontière azerbaïdjanais a tenté de les convaincre qu’ils pouvaient venir sans les voitures des casques bleus russes, c’est-à-dire qu’ils pouvaient se déplacer avec leurs voitures. Il est clair que l’objectif des Azerbaïdjanais est de s’assurer qu’il n’y a pas de participation de la partie russe ou de l’Armée rouge dans ce processus et qu’ils peuvent montrer au monde extérieur qu’il n’y a pas de problème et que la soi-disant « intégration » est au travail », a déclaré le DDH d’Artsakh. et a ajouté qu’en diffusant ces vidéos, la partie azerbaïdjanaise vise à montrer à la communauté internationale que le point de contrôle fonctionne normalement et que la libre circulation des personnes dans le couloir est assurée.

« De plus, le tournage est réalisé sans la permission des gens, violant les droits des gens », a déclaré Gegham Stepanyan.

Gegham Stepanyan a rappelé qu’après avoir installé un poste de contrôle près du pont de Hakari, la partie azerbaïdjanaise a empêché la Croix-Rouge de transporter du personnel médical d’Artsakh en Arménie. Selon Gegham Stepanyan, après de longues négociations, des patients médicaux ont déjà été transférés en Arménie à plusieurs reprises avec la médiation et l’accompagnement de la Croix-Rouge.

"Tant que les gens passent par là accompagnés d’un tiers, il y a des menaces à la fois psychologiques et physiques. Dans cette situation, il n’est pas logique de parler de l’ouverture du couloir ou de la levée du blocus », a souligné le DDH de l’Artsakh.

Grisha Hovhannisyan, chef de la région de Shushi, a également commenté la vidéo diffusée dans la presse azerbaïdjanaise. Il a noté qu’aucun des quatre villages assiégés de Shushi - Yegtsahogh, Lisagor, Mets Shen et Hin Shen - n’a encore franchi le point de contrôle. "Le transport des citoyens d’Artsakh est effectué avec un enregistrement spécial par le gouvernement et accompagné de soldats de la paix.

2. En raison de l’assèchement continu du réservoir de Sarsang, une catastrophe écologique menace. les responsables du secteur alertent

En raison du blocus de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan, toute la charge énergétique est sur le réservoir de Sarsang depuis environ six mois. La surpopulation a entraîné des pertes d’eau massives, et la seule ressource énergétique de l’Artsakh, qui est sous un blocus complet, est sur le point de se tarir.

« La catastrophe écologique menacée sera causée principalement par la destruction de la biodiversité du réservoir. Avec la construction du réservoir, un nouveau système écologique s’est formé. Ici, il y avait 12 des 17 espèces de poissons connues en Artsakh, y compris des espèces inscrites au Livre rouge. Les amphibiens sont également menacés, par exemple le triton, qui est inscrit dans le Livre rouge international. La végétation existante dans les zones côtières a également été fortement affectée par la baisse du niveau de l’eau. En d’autres termes, le système écologique du réservoir s’effondre », a déclaré Vahram Hayrapetyan, vice-président du Comité de protection de l’environnement d’Artsakh, lors d’une conversation avec « Pastinfo ».

3. Récemment, les forces armées azerbaïdjanaises ont recommencé à violer fréquemment le cessez-le-feu

Entre le 6 et le 8 juin, les Forces armées azerbaïdjanaises ont violé le cessez-le-feu à plusieurs reprises dans presque toutes les directions de la ligne de contact, en utilisant diverses armes à feu.

Dans le même temps, la partie azerbaïdjanaise a diffusé des informations erronées selon lesquelles les unités des Forces de défense de l’Artsakh auraient ouvert le feu sur les positions azerbaïdjanaises situées dans les territoires occupés de la région de Chouchi et tenté également de mettre en œuvre des travaux de fortification dans la région d’Askeran, ce qui auraient été perturbés en raison des mesures prises par l’armée azerbaïdjanaise. En diffusant des informations erronées de cette nature, la partie azerbaïdjanaise tente de justifier les violations périodiques du régime de cessez-le-feu par ses unités.

4. Le processus d’émission de coupons pour l’achat de biens de première importance a repris

En raison du blocus, la population d’Artsakh a été confrontée à un problème aigu d’insuffisance alimentaire. Le gouvernement d’Artsakh a introduit le système de coupons afin de répartir le plus équitablement possible les produits alimentaires de première importance. Les résidents d’Artsakh ont la possibilité d’acheter du sucre, du riz, du sarrasin, des pâtes, de l’huile, des fruits, des légumes, des œufs, ainsi que de la lessive dans les magasins de Stepanakert et des régions avec des coupons, selon le calendrier et les rations fixés par le gouvernement.

5. En Artsakh, les programmes visant à atténuer les conséquences socio-économiques du blocus se poursuivent

En Artsakh, la première étape du versement d’une aide monétaire dans le cadre de la 8e mesure visant à atténuer les conséquences socio-économiques du blocus de la république a commencé. Dans le cadre de l’événement, une aide monétaire unique d’un montant de 40 000 drams est accordée aux personnes résidant réellement dans la République d’Artsakh, à l’exception des employés et des militaires.

En particulier, les paiements des personnes déplacées et/ou déplacés à la suite de la guerre de 44 jours, dont les besoins en logement sont temporairement satisfaits, ont fait l’objet d’un soutien monétaire.

6. Le président de l’Artsakh a reçu les membres du conseil du mouvement public « Front de sécurité et de développement de l’Artsakh ».

Le 7 juin, le président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a reçu les membres du conseil du mouvement public « Front de la sécurité et du développement de l’Artsakh », dirigé par Ruben Vardanyan.

Il y a eu un échange d’idées concernant les dispositions de la lettre du mouvement adressée au Président de la République d’Arménie.

Soulignant la nécessité d’un dialogue avec les différents milieux publics sur les questions vitales, le président a présenté les approches stratégiques des autorités, notamment en ce qui concerne le dépassement des causes et des conséquences du blocus.

7. Le Ministre d’Etat a convoqué une réunion sur les questions de sécurité énergétique

Le 6 juin, lors de la consultation régulière tenue par le ministre d’État de l’Artsakh, Gurgen Nersisiyan, le programme élaboré par le ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures de la République d’Arménie sur les questions liées à la sécurité énergétique de l’Artsakh et les moyens de les résoudre a été discuté avec les officiels et les spécialistes de divers domaines, qui a été approuvé par les participants.

Afin de lancer le projet, des instructions pertinentes ont été données aux responsables des organismes concernés.

Mises à jour statistiques quotidiennes

En raison de la suspension des chirurgies planifiées dans toutes les institutions médicales d’Artsakh, environ 1 405 citoyens ont été privés de la possibilité de résoudre leurs problèmes de santé par la chirurgie, ce qui a augmenté d’environ 15 cas au cours des 3 derniers jours.

Jusqu’à aujourd’hui, 441 patients ont été transférés d’Artsakh vers l’Arménie avec la médiation et l’accompagnement du Comité international de la Croix-Rouge pour recevoir un traitement approprié. Après avoir été suspendus pendant près d’un mois en raison d’obstacles supplémentaires de l’Azerbaïdjan aux activités du CICR, les transferts ont repris il y a quelques jours. De plus, il n’est pas possible de transporter des patients allongés, car la partie azerbaïdjanaise entrave le mouvement de l’ambulance d’Artsakh, et la Croix-Rouge n’a pas d’ambulance et effectue le transport de patients avec des véhicules ordinaires, tous en position assise.

En raison du blocus, environ 3 900 personnes au total, dont 550 enfants, n’ont pas pu rentrer chez elles, dont certaines sont déjà rentrées chez elles avec l’aide de la Croix-Rouge et des casques bleus russes.

Aucun citoyen n’a voyagé librement le long de l’autoroute Stepanakert-Goris (couloir Lachin (Kashatagh)) et les cas de mouvement bidirectionnel de personnes ont diminué d’environ 207 fois, et uniquement avec le soutien de la Croix-Rouge et des soldats de la paix russes (au lieu de 441 000 personnes en 180 jours, 2 135 personnes sont entrées et sorties De plus, au cours des 3 derniers jours, 134 cas de sortie et d’entrée de citoyens ont été enregistrés, qui sont rentrés chez eux accompagnés de soldats de la paix ou sont partis pour la République d’Arménie en raison de besoins humanitaires urgents ).

Pas une seule voiture de citoyens d’Artsakh n’a traversé la route bloquée, et le mouvement total des voitures était presque 59 fois inférieur à ce qu’il aurait dû être sans le blocus (au lieu de 165 600 en 180 jours, 2 824 voitures sont entrées et sorties, et ce n’est que par l’intermédiaire de la Croix-Rouge et par les casques bleus russes). Cela signifie que seulement 38 entrées et sorties de véhicules ont été enregistrées au cours des 3 derniers jours.

Environ 13 fois moins de biens vitaux ont été importés par la Croix-Rouge et les casques bleus russes seuls qu’ils ne l’auraient été sans le blocus (5 466 tonnes au lieu d’environ 72 000 tonnes en 180 jours, dont seulement 143 tonnes au cours des 3 derniers jours).

Pendant le blocus, l’Azerbaïdjan a totalement ou partiellement interrompu l’approvisionnement en gaz de l’Arménie vers l’Artsakh pendant un total de 114 jours, et l’approvisionnement en électricité a été complètement interrompu pendant 151 jours. Cela a entraîné des arrêts quotidiens des ventilateurs et des arrêts d’urgence supplémentaires, ainsi que la fermeture ou la réduction des opérations de nombreuses installations.

860 entités économiques (20,1% du total) ont suspendu leurs activités en raison de l’impossibilité de travailler sous le blocus, et le reste des entités économiques fonctionnent avec un volume partiel ou avec le soutien de l’État.

En raison du blocus et de la perturbation des infrastructures vitales, environ 10 900 personnes ont perdu leur emploi et leurs revenus réels (y compris les cas d’emplois temporaires soutenus par le gouvernement) depuis le début du blocus, soit plus de 50 % des travailleurs du secteur privé.

Les travaux de construction de 32,6 kilomètres de routes, de dizaines de kilomètres de conduites d’eau, de systèmes d’irrigation pour des milliers d’hectares de terres, de 3 717 appartements et de plus de 40 infrastructures sociales et industrielles ont été arrêtés.

Pendant le blocus, l’économie de la République d’Artsakh a subi une perte d’environ 342 millions de dollars américains, ce qui a conduit à l’incapacité de fournir environ 38 % de l’indice annuel prévu du PIB (903 millions de dollars).