SYUNIK - L’ambassadrice des États-Unis en Arménie, Kristina Kvien, s’est rendue dans la communauté étendue de Tegh dans la province de Syunik et s’est familiarisée avec la situation. Au cours de sa visite, l’ambassadrice Kvien a rencontré des responsables locaux, la société civile et des résidents qui ont partagé leurs préoccupations généralisées en matière de sécurité. Elle s’est également rendue à Tegh, où elle a personnellement observé la situation tendue à la frontière. L’ambassadeur a souligné que tout le monde mérite la sécurité qu’une paix juste et durable apporterait.

« J’ai personnellement vu la situation tendue le long de la frontière. Tout le monde mérite la sécurité qu’une paix juste et durable apportera", a écrit l’ambassadeur des États-Unis.

Pendant son séjour à Syunik, l’ambassadricer Kvien a également visité le St. L’église Hovhannes à Meghri, le monastère de Tatev et la ville cave de Khndzoresk. Elle a souligné l’importance de protéger et de préserver le patrimoine culturel.