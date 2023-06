Rares manuscrits arméniens restaurés grâce à une subvention de la Bank of America

Dans le cadre de son projet de conservation de l’art, Bank of America a accordé une subvention au Musée arménien d’Amérique de Watertown, Mass., pour restaurer 21 manuscrits enluminés de sa collection, dont l’un remonte au XIIIe siècle, a annoncé aujourd’hui le musée. Bank of America a sélectionné le Musée arménien d’Amérique comme l’une des 23 institutions culturelles qui ont été nommées récipiendaires du projet de conservation d’art Bank of America 2023, un programme qui accorde des subventions à des institutions culturelles à but non lucratif pour conserver d’importantes œuvres d’art.

Les lauréats de cette année représentent un large éventail de styles artistiques, de médias et de traditions culturelles à travers la Chine, la Colombie, la France, le Liban, le Mexique, Singapour, l’Afrique du Sud, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le Musée arménien d’Amérique possède la plus grande collection d’artefacts arméniens aux États-Unis. Parmi eux se trouve une collection extrêmement rare de 21 manuscrits manuscrits et enluminés à la main, dont environ 10 sont exposés dans les galeries du musée à un moment donné. Un exemple est un petit hymne, ou sharaknots en arménien, qui contient des hymnes à chanter et à exécuter les jours de fête. Attribuée au prolifique artiste Karapet de Berkri, l’enluminure représente la Présentation du Christ au Temple.

Depuis 2010, le projet de conservation de l’art de Bank of America soutient la préservation de peintures, de sculptures et de pièces archéologiques et architecturales d’importance cruciale pour le patrimoine culturel et l’histoire de l’art. Plus de 237 projets dans 40 pays gérés par des institutions culturelles à but non lucratif ont reçu un financement pour conserver des œuvres d’art d’importance historique ou culturelle menacées de détérioration.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à Bank of America de nous avoir accordé cette subvention de leadership afin que nos manuscrits soient préservés afin qu’ils puissent être consultés par le public et étudiés à perpétuité sans risque de dommages supplémentaires. Ce partenariat permettra aux visiteurs de voir l’art et la culture du passé et de les voir dans le contexte du présent dans nos galeries », a déclaré Jason Sohigian, directeur exécutif du Musée arménien.

« À l’époque médiévale, les Arméniens avaient une riche société littéraire. Depuis lors, de nombreux manuscrits et enluminures ont été pillés ou détruits, un processus qui s’est intensifié lors du génocide arménien de 1915. La préservation a pris une importance renouvelée, car le patrimoine culturel de l’Arménie reste en danger », a-t-il ajouté.

« Le Musée arménien d’Amérique est une ressource indispensable pour la préservation du riche patrimoine du peuple arménien. La conservation de ces artefacts enrichit la communauté et permet aux personnes de tous horizons d’apprécier comment l’histoire inspirante du peuple arménien s’inscrit dans l’histoire de l’Amérique », a déclaré Miceal Chamberlain, président de Bank of America Massachusetts.

La conservation de ces livres rares sera complétée par des experts de l’Institut Mesrop Mashtots des manuscrits anciens à Erevan, qui est la plus grande et la plus importante bibliothèque et archive arménienne au monde. Les manuscrits doivent être restaurés et préservés en raison des bords usés, des dommages légers et de la poussière.

Le projet de conservation de l’art est une démonstration de l’engagement de BofA à promouvoir la durabilité culturelle et à rendre les arts plus accessibles et inclusifs dans les communautés.