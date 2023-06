Une candidate arménienne aux élections du conseil communal

Pour la première fois, un candidat arménien participera aux élections du conseil communal luxembourgeois qui se tiendront le 11 juin à Luxembourg-Ville. Tatev Manukyan a été nommé par le parti « Fokus ».

Dans une conversation avec ARMENPRESS, Tatev Manukyan a souligné que les élections municipales se tiendront dans différentes communes du Luxembourg et dans la capitale, ce qui, selon elle, sera historique, puisqu’un candidat arménien est désigné pour la première fois. Les non-ressortissants luxembourgeois qui ont le droit de séjour auront également le droit de voter à ces élections.

Manukyan souligne que plus de 50% des personnes vivant au Luxembourg ne sont pas des citoyens luxembourgeois et que plus de 70% de la population de la ville de Luxembourg sont des non-ressortissants. Cela implique que seulement 30 % de la population ont participé et voté aux élections avant cette décision.

« Je suis inscrit sur la liste électorale du conseil communal luxembourgeois. À la suite des élections, 27 membres du conseil communal seront élus. 8 partis et un certain nombre de candidats sans parti participent aux élections du conseil communal. J’étais nommé par le parti »Fokus« , qui a été fondé par Frank Engel », a-t-elle déclaré.

Tatev Manukyan, qui a été consul honoraire d’Arménie au Luxembourg en 2020-2022, a noté qu’au cours de ces années, elle a travaillé activement pour connecter et intégrer la communauté arménienne à la société multiethnique et diversifiée du Luxembourg.

"Je voudrais souligner particulièrement que la communauté arménienne n’est pas seule ici, nous avons des amis de différentes nationalités, y compris des Luxembourgeois, et c’est exactement ce que j’ai essayé de réaliser ces années, je veux dire, attirer nos amis non arméniens. à la communauté arménienne. Maintenant, nous avons également créé une association dans la communauté, grâce à laquelle nous avons ouvert une école arménienne du samedi, une chorale, et nous organisons également diverses manifestations culturelles », a-t-elle déclaré.

Quant à la raison pour laquelle elle s’est impliquée dans la politique, la candidate au conseil communal luxembourgeois a mentionné que plus de 50% de la population luxembourgeoise sont des étrangers, et il est très important qu’ils s’impliquent également dans divers événements et participent au processus politique. .

Elle a noté que son implication dans la vie politique luxembourgeoise est surtout importante du point de vue qu’elle est étrangère. Deuxièmement, la communauté arménienne a un rôle très important dans la vie publique du Luxembourg, donc sa participation aux prochaines élections est également importante car elle représente la communauté arménienne.

"Des gens très accomplis, célèbres dans leurs domaines d’activité, des gens qui travaillent dur vivent ici. Au Luxembourg, mes activités liées à la communauté arménienne ne changeront en rien, car j’ai toujours été actif et continuerai de la même manière, indépendamment d’être ou de ne pas être élu. Et je dois mentionner avec plaisir que nous avons une équipe dans la communauté, nous nous entraidons beaucoup et nous organisons tout ensemble », a déclaré Manukyan.

Elle a souligné qu’en cas d’élection, son implication dans diverses initiatives sociales et politiques sera beaucoup plus grande, ce qui contribuera à impliquer davantage la communauté arménienne dans la réalité luxembourgeoise et vice versa.

Si Tatev Manukyan remporte les prochaines élections, elle envisage de mettre en œuvre des programmes culturels avec l’Arménie.

"Nous commencerons à partir de septembre par la projection d’un film sur l’Artsakh. Une a déjà eu lieu, et il était très important pour moi que plus de la moitié du public ne soit pas arménien de nationalité. Il est très important que nous réussissions à livrer notre culture à la société vivant à côté de la communauté arménienne. Pendant les jours de guerre, lorsque j’étais consul honoraire au Luxembourg, avec l’équipe de l’ambassade, nous avons concentré nos activités sur la question de l’Artsakh et avons réussi à faire adopter deux résolutions au parlement. Nous continuons à faire tout ce que nous pouvons dans ce sens », a-t-elle souligné.