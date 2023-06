La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a pesé sur les efforts de médiation de l’UE dans le règlement des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ainsi que sur la mission civile de l’UE en Arménie.

« Nous notons la nature absolument politisée et opportuniste de la médiation de l’UE dans les relations arméno-azerbaïdjanaises, où l’accent n’est pas mis sur le désir de contribuer à la stabilisation, mais sur l’idéologie et le désir d’évincer la Russie », a déclaré Zakharova lors d’un point de presse vendredi. 9 juin.

« L’un des exemples spécifiques est les résultats discrets des activités de la mission de l’UE en Arménie. »

L’Union européenne a lancé en février une mission civile en Arménie, chargée de promouvoir le règlement de la situation avec l’Azerbaïdjan. Le mandat de deux ans de la mission prévoit de patrouiller et de rendre compte de la situation à Bruxelles pour la sensibiliser à la situation sur le terrain. Selon des experts à Bruxelles, la mission vise en fin de compte à renforcer l’influence de l’Union européenne dans le Caucase du Sud au milieu de sa confrontation avec la Russie.