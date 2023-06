La mairie de Paris adopte une résolution sur l’octroi d’une aide d’urgence à la population d’Artsakh

Le conseil municipal de Paris a adopté à l’unanimité une résolution sur « l’apport d’une aide urgente au peuple d’Artsakh et à ceux qui se sont réfugiés en République d’Arménie », informe l’ambassade d’Arménie en France.

La résolution souligne que 120 000 habitants de l’Artsakh sont coupés du reste du monde à la suite du blocage illégal du corridor de Lachin par l’Azerbaïdjan depuis le 12 décembre 2022, et fait référence à la résolution du Conseil du 27 novembre 2020 appelant le gouvernement à reconnaître la République d’Artsakh, à l’aide apportée au peuple d’Artsakh par diverses collectivités territoriales administratives de France, aux nombreux appels de soutien et de solidarité au peuple arménien, à l’adhésion d’Erevan à l’Association internationale des maires francophones (AIMF ) et attache de l’importance au soutien apporté aux Arméniens d’Artsakh.

Le Conseil municipal autorise également le maire de Paris à appeler les autres collectivités territoriales de France et des villes étrangères membres de l’AIMF à se joindre à l’initiative de soutien d’urgence, dont l’objectif est de soutenir la population de l’Artsakh réfugiée en République d’Arménie et de livrer de la nourriture au peuple d’Artsakh par le biais d’un convoi humanitaire.